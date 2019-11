Trafił Krychowiak, szansę miał też Zieliński. Polska walczy z Izraelem

Transmisja spotkania w Polsat Sport.

Polacy rozpoczęli znakomicie. Już w 3 minucie groźnie zza pola karnego uderzył Zieliński, a bramkarz gospodarzy interweniował z najwyższym trudem. Do odbitej przez niego piłki najszybciej dobiegł Szymański, ale jego silne uderzenie z ostrego konta również odbił Marciano.

Po tej akcji biało-czerwoni mieli rzut rożny. Dośrodkował Szymański, strzał Bednarka zablokował obrońca, ale piłka spadała pod nogi Krychowiaka, który z najbliższej odległości skierował ją do bramki.

Pomocnik Lokomotiwu Moskwa jest niezwykle skuteczny w tym sezonie. Jak informuje Polsat Sport we wszystkich rozgrywkach uzbierał już siedem goli. Do dziś brakowało mu trafienia w reprezentacji Polski.

Występ Krychowiaka niemal do ostatniego stał pod znakiem zapytania, ale lekarzom udało się przywrócić go do zdrowia.

Pierwsze minuty należały do biało-czerwonych. Izrael groźny atak przeprowadził dopiero w 14 minucie, ale napastników gospodarzy uprzedził Szczęsny.

Roberta Lewandowskiego, który w dotychczasowych spotkaniach ani na minutę nie opuścił boiska, zastąpi od pierwszych minut Krzysztof Piątek, natomiast Grosickiego - Przemysław Frankowski.

Szansa Zielińskiego

W 29 minucie Polacy wykonywali rzut wolny pośredni w polu karnym Izraela po "podaniu" piłkarza gospodarzy, które złapał bramkarz. Zieliński mocno uderzył, jednak jeden z obrońców w ostatniej chwili wybił piłkę głową. Chwilę później dobrą okazję miał Szymański.

Polska liderem w grupie

Po ośmiu kolejkach drużyna trenera Jerzego Brzęczka prowadzi w tabeli grupy G z dorobkiem 19 punktów, wyprzedzając wicelidera Austrię o trzy. Macedonia Północna, Słowenia oraz Izrael mają po 11 punktów, a Łotwa - żadnego.

Biało-czerwoni walczą jeszcze o jak najlepsze rozstawienie przez zaplanowanym na 30 listopada w Bukareszcie losowaniem fazy grupowej mistrzostw Europy. Izrael wciąż ma szansę na awans na Euro.

Skład reprezentacji Polski na mecz z Izraelem: Wojciech Szczęsny - Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Kamil Glik (kapitan), Arkadiusz Reca - Sebastian Szymański, Krystian Bielik, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński, Przemysław Frankowski - Krzysztof Piątek.

W takim składzie zagramy z Izraelem 🇮🇱🇵🇱

____________#ISRPOL 🇮🇱🇵🇱 za 87 minut pic.twitter.com/nFa5UgssSv — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 16, 2019

Mecz odbywa się kilka dni po atakach rakietowych ze Strefy Gazy. Wydarzenia w tym regionie spowodowały, że trzeba było rozważyć przeniesienie spotkania do innego miasta lub nawet jego odwołanie. Ostatecznie jednak gospodarze zapewnili, że podróżujący do Izraela piłkarze i kibice będą bezpieczni. "Jerusalem Post" podał dziś, a następnie usunął informację o tym, by Palestyński Islamski Dżihad miał ogłosić w sobotę, że będzie strzelał rakietami do Izraela z zamiarem zakłócenia meczu między Polską a Izraelem. PZPN poinformował, że nie ma informacji o zagrożeniu.

We wtorek w Izraelu rozległy się syreny alarmowe w związku z ostrzałem rakietowym ze Strefy Gazy. Izraelskie dowództwo nakazało zamknięcie szkół i uczelni w południowej i środkowej części kraju. W środę rano poinformowano, że wystrzelono kolejne pociski.



Wtorkowy ostrzał miał być odwetem za atak lotniczy na dom w mieście Gaza jednego z czołowych dowódców radykalnego ugrupowania Islamskiego Dżihadu. Zginął w nim islamista Baha Abu Al-Atta wraz z żoną.

