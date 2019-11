Anna Lewandowska w ciąży. Wymowny gest Roberta

W spotkaniu Bayernu Monachium z Olympiakosem przez dłuższy czas utrzymywał się remis. Ostatecznie w 69. minucie piłka znalazła drogę do bramki za sprawą Roberta Lewandowskiego. Polak wykorzystał podanie Kingsleya Comana ze skrzydła. Była to 59. bramka Polaka w Lidze Mistrzów.

Robert Lewandowski has scored in EVERY #UCL & Bundesliga game this season for Bayern (20 goals, 14 games) 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/2B5fuGPRya