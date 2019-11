Przebiegł 490 km w niecałe 70 godzin. Polak jako jedyny dotarł do mety

Polski ultramaratończyk jako jedyny dotarł do tej pory do mety. Na 449 km wyprzedzał drugiego zawodnika Francuza Jean-Louisa Vidala o ponad 11 godzin.

Dotychczasowy rekord zawodów należał do Amerykanki Brendy Guajardo i wynosił 74:35.43.

Sagan zwyciężył także w ubiegłorocznej edycji Authentic Phidippides Run.

Zawody upamiętniają wyczyn legendarnego Filippidesa, który w 490 roku p.n.e. pobiegł do Sparty z prośbą o pomoc dla Aten, zagrożonych perskim najazdem.

fot. Michał Złotowski / materiały prasowe

Jak Filippides pod Spartą

Zgodnie z pismami Herodota, legendarny Filippides pobiegł z Aten do Sparty prosić Spartę o pomoc przed zbliżającą się bitwą z Persami pod Maratonem. Dzisiaj, 245km bieg prowadzi po szosie i bezdrożach – przyciąga światową czołówkę ultra. Jednak - legendarny Filippidesa po krótkim odpoczynku wrócił tą samą trasą. Przebiegł w sumie 490km (5-6 dób) i wcale nie padł martwy, brał udział w bitwie pod Maratonem, po której miał pobiec do Aten (ok. 40km), by przekazać wiadomość dla mieszkańców – tam miał skonać z wyczerpania.