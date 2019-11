Jachira: nie podałabym ręki do pocałowania Kaczyńskiemu

- Nie podałabym ręki do pocałowania Jarosławowi Kaczyńskiemu, ale chętnie bym mu ją podała - powiedziała w programie "Newsroom" posłanka KO Klaudia Jachira, komentując zachowanie prezesa PiS wobec Katarzyny Piekarskiej. Jak wyjaśniła całowanie w rękę, "to niepotrzebne eksponowanie płci". - Tak jak ja nie całuję mężczyzn, tak nie czuję tego, by oni mieli mnie całować w rękę - dodała.