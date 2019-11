Nie zamierza spuszczać z tonu. Klaudia Jachira w "Skandalistach" o 20:00

Agnieszka Gozdyra przypomniała wpis byłej już posłanki PiS Bernadety Krynickiej, która jeden z filmików Jachiry skomentowała: "kup sobie blaszkę i je***j się w czaszkę".

Jutro o 20 w #skandalisci @PolsatNewsPL kobieta, która w ostatnim czasie budzi wielkie emocje: @JachiraKlaudia

Rozmawiamy o tym, co zrobi w sejmie, co myśli o hejterach, czy sama jest hejterką, co powiedziałaby prezesowi i o wielu innych sprawach. Zapraszam do oglądania. pic.twitter.com/tYPcBAX7yU — Agnieszka Gozdyra (@AGozdyra) November 8, 2019

- Powiedziała też, że współczuje swoim kolegom posłom, że będą z panią zasiadać w ławach sejmowych - mówiła prowadząca.

- To niech wszyscy opuszczą Sejm na znak protestu, że Jachira weszła. Wreszcie będziemy mieć demokrację - skomentowała posłanka KO.

- Co pani będzie wyprawiać w Sejmie? - pytała prowadząca. - Będę walczyć o lepszą Polskę - odpowiedziała Jachira. Jak dodała, "uważam, że jestem poważna, bo poruszałam przez cztery lata i nadal poruszam bardzo ważne tematy". - To, że używam do tego takiej formy, jak satyra, ironia, to tylko po to, żeby mój przekaz był bardziej czytelny - powiedziała.

WIDEO: Agnieszka Gozdyra zapytała posłankę "czy będzie poważna"

Dotychczasowe odcinki programu "Skandaliści" dostępne są w zakładce Programy.

WIDEO - "Moja kandydatura nie była akceptowana przez wszystkich" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/ Polsat News