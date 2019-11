Szczeniak z "ogonem"... na czole. Każdego dnia zgłaszają się chętni do adopcji

Narwal, którego pełne imię brzmi "Narwal Mały, Magiczny, Włochaty Jednorożec", to 10-tygodniowy szczeniak, któremu z czoła wystaje narośl przypominająca ogon. Pies został porzucony przez właścicieli, ale uratowali go wolontariusze organizacji Mac's Mission z Missouri w USA. Narwal za sprawą charakterystycznego wyglądu stał się popularny w sieci - każdego dnia zgłaszają się chętni do adopcji.