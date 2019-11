Strzelił do agresora, gdy ten wyjął nóż. Spędził w areszcie ponad półtora roku

Jacek Widyk spędził siedemnaście miesięcy w areszcie po tym, jak strzelił do Grzegorza H., który atakował jego bliskich i groził mu śmiercią. W czwartek sąd oczyścił go z zarzutu usiłowania zabójstwa. Uznał jednak za winnego uszkodzenia ciała. Zdaniem obrony, mężczyzna w ogóle nie powinien zostać ukarany. Chwilę po wydaniu wyroku, brat poszkodowanego miał grozić partnerce Widyka.

7 lipca ubiegłego roku Jacek Widyk wraz ze znajomymi wybrał się do jednego z klubów w Płocku. Był trzeźwy, bo przyjechał na miejsce samochodem.

Jak mówił, w pewnym momencie jego koleżanki zaczepiła pijana kobieta, a zaraz potem Grzegorz H., nieformalny ochroniarz lokalu.

- Ten człowiek był pod wpływem kokainy, marihuany i alkoholu. Jest znany w środowisku kiboli. Groził mi pozbawieniem życia i zatarasował drogę - stwierdził.



Padły strzały, gdy napastnik wyjął nóż. "Broniłem się"

Widyk uprawiał strzelectwo sportowe, więc legalnie posiada broń i tego wieczoru miał ją przy sobie. Strzelił, gdy drugi mężczyzna wyjął nóż; kula trafiła w jego nogę. Widać to na nagraniu z monitoringu, do którego dotarli dziennikarze Polsat News.

- Chroniłem osoby postronne, ratowałem swoich znajomych. To ja byłem ofiarą i broniłem się - dodał.

Zaraz potem Widyka obezwładnili znajomi, żona i brat Grzegorza H. Skopali go po głowie i roztrzaskali na nim drewnianą donicę. W postępowaniu dotyczącym tej sprawy sąd orzekł, że była to obrona konieczna.

Grzegorz H. kłamał, śledczy mu uwierzyli

Początkowo Grzegorz H. twierdził, że w lokalu był jedynie towarzysko i to on został zaatakowany. Skłamał też, że nie miał przy sobie noża. Wówczas śledczy przyjęli jego wersję.



Prosto z klubu Widyk trafił do aresztu, gdzie spędził siedemnaście miesięcy. Prokuratura uznała, że strzelał, aby zabić. Usłyszał więc zarzut usiłowania zabójstwa.



Wyrok: dwa lata więzienia, ale Widyk może wyjść na wolność

W czwartek sąd uznał, że oskarżony uszkodził ciało Grzegorza H., ale nie chciał pozbawić go życia.

- Oddawanie strzałów w takich warunkach nie było uzasadnione okolicznościami tej sprawy. To nie była obrona ze strony pana Widyka - mówił Mariusz Królikowski, sędzia Sądu Okręgowego w Płocku.

Dodał jednak, że "był w stanie wycelować tak, by nie spowodować realnego zagrożenia życia". Orzekł dwa lata więzienia, jednak Widyk mógł wyjść na wolność, bo większość tej kary odsiedział w areszcie.

Partnerka Jacka Widyka: groził mi brat Grzegorza H.

Zdaniem obrońcy Włodzimierza Marczuka, mężczyzna nie powinien zostać ukarany.

- Oskarżony bronił się, do czego miał prawo. Podjął wszelkie niezbędne działania, by ochronić siebie i innych. Powinien zostać uniewinniony - powiedział.

Bliscy nie kryli szczęścia, jednak mówili o ewentualnej zemście rodziny H.

- Radość jest ogromna, ale zaraz po ogłoszeniu wyroku brat poszkodowanego powiedział mi: "Bardzo się cieszę, że Jacek wychodzi; mam nadzieję, że niedługo się spotkamy" - mówiła Ewa Fluksik, partnerka Widyka.

Zapewniła, że "traktuje to jako groźbę, oby bez pokrycia". Sprawa najprawdopodobniej będzie miała swój ciąg dalszy w sądzie apelacyjnym.

