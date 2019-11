Trzaskowski o podwyżkach opłat za wywóz śmieci w Warszawie [TRANSMISJA]

W przyszłym roku mieszkańcy Warszawy zapłacą więcej za odbiór śmieci. Władze stolicy przymierzają się do wprowadzenia nowej taryfy. - Podwyżki sięgną od 50 do 100 proc., w skrajnych przypadkach nawet więcej. Jesteśmy zmuszeni do tego, by te ceny podnieść - zapowiedział prezydent Rafał Trzaskowski.