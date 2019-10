Sortownia śmieci na warszawskich Siekierkach przestała przetwarzać odpady

Sortownia śmieci na ul. Zawodzie należąca do spółki Remondis, przestała przetwarzać odpady, które odbierała z zachodnich dzielnic Warszawy, ponieważ straciła uprawnienia do korzystania z instalacji do tego służącej - poinformowała Milena Nowakowska, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.