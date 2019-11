Elżbieta Witek marszałkiem Sejmu. "To wyróżnienie i zobowiązanie"

Elżbieta Witek (PiS) została we wtorek wybrana marszałkiem Sejmu IX kadencji. Była jedynym kandydatem zgłoszonym na to stanowisko. Jej kandydaturę poparło PiS, SLD oraz PSL, Koalicja Obywatelska wstrzymała się od głosu, przeciwko głosowała Konfederacja.

Sejm wybiera marszałka bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Głosowało 459 posłów, większość bezwzględna wynosiła 230 głosów. Za kandydaturą Witek głosowało 314 posłów, przeciw było 11, a 134 wstrzymało się od głosu.

Witek poparli wszyscy posłowie PiS (235 osób), 48 z 49 posłów SLD (1 osoba wstrzymała się od głosu) oraz wszyscy posłowie PSL (30 osób). Posłowie Koalicji Obywatelskiej wstrzymali się od głosu (133 posłów, 1 osoba z KO nie brała udziału w głosowaniu). Przeciw kandydaturze Witek zagłosowali wszyscy posłowie Konfederacji (11 osób). Witek poparł poseł niezrzeszony Ryszard Galla.

"Wyjątkowy dzień"

- Dla mnie to jest wyjątkowy dzień, ale myślę, że też wyjątkowy dzień w tej Izbie. Jestem ogromnie zaszczycona, bo patrząc na tablicę z wynikami głosowań widać, że głosowali na mnie także państwo spoza mojego klubu, za co bardzo serdecznie dziękuję. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, ogromne wyróżnienie i - oczywiście - zobowiązanie - oświadczyła Elżbieta Witek po wyborze na marszałka Izby.

Witek zadeklarowała, że zrobi wszystko, by posłowie w Sejmie mogli "godnie, spokojnie i rozważnie" prezentować swoje stanowiska. Przypomniała też, że to marszałek stoi na straży praw i dobrych obyczajów Izby, pilnuje porządku, a co za tym idzie, posłowie muszą stosować się do jego poleceń.

"Moje drzwi do gabinetu będą dla państwa otwarte"

Marszałek Sejmu podkreśliła, że darzyła i darzy każdego z posłów wielkim szacunkiem. - Każdy z nas jest inny, każdy z nas się różni, ale są sprawy, które powinny nas łączyć i myślę, że kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że w 37 milionowym narodzie jest 460 takich, którzy decydują o najważniejszych sprawach dla waszej ojczyzny i dla waszych obywateli, to jest to naprawdę ogromne, ogromne wyróżnienie, że tutaj, w tej Izbie zasiadamy - mówiła Witek.

Witek dziękowała marszałkowi seniorowi za sprawne przeprowadzenie pierwszej części obrad, a także posłom, którzy wyrażali wobec niej swoje oczekiwania. - Ja się z nimi całkowicie zgadzam. Jako marszałek Sejmu będę robiła wszystko, żeby każdy, każdy z państwa znalazł u mnie wsparcie, wtedy, kiedy tego wsparcia będziecie potrzebowali - oświadczyła.

- Moje drzwi do gabinetu będą dla państwa otwarte. Jeżeli będą problemy - zapraszam. Myślę, że nie ma takiego problemu, którego nie dałoby się rozwiązać - zadeklarowała.

WIDEO - 97 posłów ślubowało "bez Boga". Zobacz którzy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP