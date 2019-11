Powrót "Przyjaciół". Trwają prace nad specjalnym odcinkiem

Oryginalna obsada "Przyjaciół" powróci na ekrany? To możliwe. Koncern WarnerMedia rozpoczął pracę nad specjalnym epizodem kultowej produkcji. Wszystko to z okazji 25-tej rocznicy emisji pierwszego odcinka "Friends" oraz premierą nowego serwisu VoD-HBO Max.

Według medialnych doniesień obecnie trwają rozmowy z pierwotną obsadą, a żadna z gwiazd jeszcze nie podpisała umowy w tej sprawie.

Jennifer Aniston, serialowa Rachel, w jednym z telewizyjnych show zaznaczyła, że "chcielibyśmy coś zrobić z »Przyjaciółmi«".

- Próbujemy i właśnie nad czymś pracujemy - dodała.

Aniston w październiku założyła konto na Instagramie. Pierwszym opublikowanym zdjęciem było to przedstawiające aktorów z obsady "Friends".

Fotografia w ciągu kilku godzin zebrała ponad 15 milionów polubień.

10 lat emisji

"Przyjaciele" to serial emitowany od 1994 do 2004 roku dla stacji NBC w USA. W Polsce widzowie oglądali go m.in. w Polsacie, Canal+ czy Netflixie.

Serialowi bohaterowie: Chandler, Monica, Rachel, Ross, Joey i Phoebe rozkochali w sobie widzów na całym świecie. Ich życiowe perypetie zawarte były w 239 odcinkach. Każdy z nich trwał około 20 minut.

"Friends" zdobyli wiele nagród, m.in. 6 statuetek Emmy dla najlepszej produkcji telewizyjnej. Jennifer Aniston, wcielająca się w Rachel Green, została nagrodzona również Złotym Globem dla najlepszej aktorki.

Epizod specjalny

Przewidywany start platformy HBO Max to maj 2020 roku. W związku z tym, właściciele serwisu mają szykować niespodziankę dla widzów kultowej produkcji. Miałby nią być epizod specjalny.

Według "The Hollywood Reporter" HBO chce pozyskać do niego oryginalną obsadę "Przyjaciół": Jennifer Aniston, Lisę Kudrow, Courteney Cox, Matta LeBlanc'a, Davida Schwimmera i Matthew Perry’ego oraz jego twórców: Davida Crane’a i Martę Kauffman.

Koncern WarnerMedia ujawnił, że VoD HBO Max zostanie uruchomiony w maju 2020 roku, na razie jedynie w USA. Miesięczny abonament będzie kosztować 14,99 dolarów.

ac/ml/ polsatnews.pl, wirtualnemedia.pl