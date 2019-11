Pełen ZUS od każdej umowy zlecenia. Zmiany możliwe w przyszłym roku

Obecnie osoba pracująca na umowie zleceniu płaci ZUS liczony do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Jeśli zarobi więcej, to jej pracodawca nie odprowadza składki od nadwyżki. Podobnie wygląda sytuacja, gdy zainteresowany pracuje w jednej firmie na etacie, a w innej dorabia na zleceniu – jeśli w tej pierwszej zarabia co najmniej pensję minimalną, to w drugiej już w ogóle nie płaci ZUS od umowy zlecenia.



"Po zmianach na pewno w pierwszym, ale prawdopodobnie także w drugim przypadku zatrudnieni zapłacą składkę w pełnej wysokości" - informuje "DGP". Jeden z rozmówców dziennika wskazuje, że "chodzi o to, by nie tworzyć okazji do optymalizacji".

"Z jednej strony dzięki takim zmianom na kontach pracowników w ZUS znajdzie się więcej pieniędzy, co pozytywnie przełoży się na ich przyszłe emerytury. Z drugiej strony jednak oznacza to wyższe koszty dla pracodawców. Na przykład w przypadku umowy na 3 tys. zł miesięcznie, koszty składki wzrosną o ok. 300 zł" - czytamy w artykule.



Dziennik zauważa, że w konsekwencji pełnego ozusowania zleceń polepszy się sytuacja ZUS. Wyższe składki oznaczają wyższe wpływy do kasy Zakładu o ok. 3 mld zł rocznie. Tym samym mniejszą dotację dostawałby on z budżetu.

prz/ PAP