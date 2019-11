Utrudnienia na Podhalu. Potężny halny w Tatrach

Powalone drzewa, zablokowane drogi i brak prądu - to utrudnienia, z którymi borykają się w środę mieszkańcy Podhala. Winny jest silny wiatr, który wiał w nocy. Halny na szczycie Kasprowego Wierchu mógł osiągnąć w porywach prędkość 192 km/h.

Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z godz. 22:00, halny na szczycie Kasprowego Wierchu wiał z prędkością 53,4 m/s, czyli 192 km/h.



Strażacy z Zakopanego i okolic do środy rano interweniowali ponad 40 razy - poinformowała reporterka Polsat News Natalia Knapik. Skutki halnego są nadal usuwane. W Zakopanem wiatr w porywach wiał z prędkością 95 km/h. W niektórych częściach miasta mieszkańcy wciąż nie mają prądu. Usterki mają zostać usunięte do godz. 15:00.

Na środowy poranek synoptyk IMGW prognozował w powiecie tatrzańskim wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, który w porywach może osiągnąć prędkość do 85 km/h. Wiatr wieje w Zakopanem i w Tatrach z południa. Na szczytach porywy osiągają do 140 km/h.



Ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydano także dla powiatów: nowotarskiego, nowosądeckiego i gorlickiego.



Będzie padać



Halny przyniósł także intensywne opady deszczu.



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w środę ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu w środkowej i południowej części woj. dolnośląskiego, w zachodniej części woj. opolskiego oraz pow. tatrzańskim woj. małopolskiego.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Należy w związku z tym spodziewać się m.in. opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym. IMGW zaleca przy tym ostrożność oraz śledzenie prognoz pogody.



W Tatrach obowiązuje także ostrzeżenie pierwszego stopnia przed lawinami.





prz/hlk/ Polsat News, PAP