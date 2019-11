Prezydent spotka się z premierem i prezesem PiS

Dzisiaj wieczorem odbędzie się kolejne spotkanie konsultacyjne ws nowego rządu. Prezydent RP @AndrzejDuda spotka się z Prezesem PiS Premierem Jarosławem Kaczyńskim oraz Premierem RP @MorawieckiM — BSpychalski (@spychalski_b) November 13, 2019

We wtorek wieczorem prezydent Andrzej Duda przyjął dymisję gabinetu Mateusza Morawieckiego.



Premier podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim podziękował ministrom za to, że mógł pracować wraz z nimi. Podziękował także byłej premier Beacie Szydło. - Kończymy czteroletnią kadencję, tak na to patrzę, że wśród tak wielu wyzwań udało nam się w tak krótkim czasie zrealizować tak wiele - powiedział.



- To była jednocześnie wielka przyjemność, bardzo dużo mogłem się również nauczyć - dodał.

"Czas dobrej zmiany"

Prezydent Andrzej Duda przyjmując dymisję gabinetu Mateusza Morawieckiego jednocześnie powierzył mu pełnienie obowiązków do czasu powołania nowego rządu. - Uśmiecham się do pana premiera, bo wiem, że będzie to właśnie on, ale wszystko w swoim czasie, są przed nami spotkania i rozmowy, bo trzeba jeszcze pewne kwestie jeszcze ustalić - powiedział Andrzej Duda.



Według prezydenta, ostatnie cztery lata rządów, to był dla Polaków czas dobrej zmiany, co potwierdziły wyniki ostatnich wyborów parlamentarnych, które wygrała Zjednoczona Prawica.

- Jestem przekonany, że zdaniem naszych rodaków był to czas dobrej zmiany (...) Zmienił Polskę w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, zmienił ją po prostu dla ludzi, w którym słowo społeczna gospodarka rynkowa nie jest tylko pustym konstytucyjnym sloganem, stało się faktem - podkreślił.

Nowe resorty, nowi ministrowie



Prezydent we wtorek podczas uroczystości pogratulował również wyboru nowym marszałkom: Sejmu Elżbiecie Witek (PiS) i Senatu Tomaszowi Grodzkiemu (KO).



Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w piątek skład swojego nowego gabinetu. Rząd będzie liczył 20 resortów. Powstaną nowe ministerstwa, w tym resort nadzoru właścicielskiego, resort zarządzania funduszami i resort klimatu. Zlikwidowane zostanie natomiast Ministerstwo Energii.

Zgodnie z konstytucją, po przyjęciu dymisji prezydent ma 14 dni na powołanie nowego premiera, jego rządu i przyjęcie przysięgi przez nową Radę Ministrów. Najpóźniej 14 dni po powołaniu Rady Ministrów nowy premier przedstawia program działania rządu (wygłasza expose) i składa wniosek o wotum zaufania dla rządu, którego udziela Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

prz/ polsatnews.pl, PAP