Kolektory oczyszczalni "Czajka" naprawione. Prezydent Warszawy dokonał inspekcji

Właśnie zakończyliśmy próby szczelności kolektorów pod dnem Wisły, a układ przesyłowy pomyślnie przeszedł próby ciśnieniowe. MPWiK jest już gotowe do uruchomienia naprawionego przesyłu, co osobiście dziś sprawdziłem - poinformował w środę na Facebooku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Na konferencji prasowej Trzaskowski poinformował, że jeszcze w środę uda się na wizję lokalną w związku z naprawą układu przesyłowego ścieków. - Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy gotowi do przełączenia z mostu pontonowego do kolektora - przekazał. Poinformował też, że w czwartek zbierze się sztab kryzysowy, podczas którego strona samorządowa będzie rozmawiała z rządem właśnie na temat konkretów dotyczących tej operacji.

"Dobra wiadomość - właśnie zakończyliśmy próby szczelności kolektorów pod dnem Wisły, a układ przesyłowy pomyślnie przeszedł próby ciśnieniowe. MPWiK jest już gotowe do uruchomienia naprawionego przesyłu, co osobiście dziś sprawdziłem. Szczegóły podam jutro rano" - poinformował następnie prezydent stolicy za pośrednictwem Facebooka.

Wody Polskie poinformowały w środę, że w piątek rozpocznie się procedura przekierowania awaryjnego przepompowywania ścieków do naprawionego kolektora ściekowego prowadzącego do oczyszczalni Czajka.

"Zgodnie z ustaleniami służb ochrony środowiska w celu zminimalizowania negatywnych skutków operacji, przepięcie zaplanowano na najbliższy piątek, 15 listopada w godzinach wieczornych. W weekend spada ilość ścieków, które odprowadzane są awaryjnym bypassem do kolektora zrzutowego i oczyszczalni Czajka. Na wniosek MPWiK, Wody Polskie rozpoczną demontaż króćców z otworu zrzutni. Operacja powinna zostać zakończona z 16 na 17 listopada" - przekazał przedstawiciel Wód Polskich.

Pod koniec sierpnia doszło do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka". W efekcie nieczystości były zrzucane do Wisły. W reakcji na awarię premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o budowie tymczasowego rurociągu, którym ścieki z lewobrzeżnej Warszawy są przepompowywane "Czajka".



Bypass ma funkcjonować do połowy listopada. Zgodnie z zapowiedzią do tego czasu miasto ma wymienić uszkodzony odcinek rurociągu na stalową rurę. Ponadto pod dnem Wisły ma być wybudowana dodatkowa nitka przesyłająca ścieki, która posłuży jako rozwiązanie awaryjne.

dk/ PAP