Premier pisze do szefa Netflixa. "Ofiarom wojny jesteśmy winni prawdę"

"Napisałem list do szefa Netflix pana Reeda Hastingsa w sprawie nieścisłości historycznych w produkcjach filmowych na tej platformie. Być może dla ich twórców to mało znaczące pomyłki, ale są bardzo krzywdzące dla Polski i naszym zadaniem jest stanowczo zareagować" - napisał premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do produkcji, w której obozy śmierci ulokowano w granicach współczesnej Polski.