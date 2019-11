Ministerstwo sportu dla senatora opozycji? "Nie jest to wykluczone"

- Nie jest to wykluczone. PiS będzie poszukiwało rozwiązania w Senacie - w ten sposób prof. Waldemar Paruch z rządowego Centrum Analiz Strategicznych odpowiedział na pytanie, czy nieobsadzenie ministerstwa sportu jest "jakąś formą kuszenia kogoś z opozycji" i czy resort może trafić do któregoś z senatorów, którzy zdobyli mandat jako kandydaci opozycji.

Pytany o nieobsadzony jeszcze resort sportu Paruch powiedział w RMF FM, że rozmowy w tej kwestii będą nadal trwały.



- Rząd jest rządem Zjednoczonej Prawicy i to kwestia porozumienia między małymi koalicjantami a Prawem i Sprawiedliwością. Poczekajmy kilka dni, na pewno ta kwestia zostanie wyjaśniona - dodał.

"PiS będzie szukało rozwiązania"



Na pytanie, czy może jest to "jakaś forma kuszenia kogoś z opozycji" i czy resort może trafić do któregoś z senatorów, którzy zdobyli mandat jako kandydaci opozycji, Paruch odpowiedział: "Nie jest to wykluczone. PiS będzie poszukiwało rozwiązania w Senacie".

Dodał, że resort sportu "to jest ministerstwo wizerunkowo bardzo istotne, może nie o wielkim budżecie, bo jak porównamy to ministerstwo z budżetem Ministerstwa Obrony Narodowej, to jest trochę porównanie muchy ze słoniem". Paruch zaznaczył jednak, że pytanie nie jest do niego, bo on tych rozmów nie prowadzi.

"Najwięksi szkodnicy"



Polsatnews.pl o tę sprawę zapytał jednego z senatorów niezależnych, Wadima Tyszkiewicza. - Kocham sport, ale uważam PiS za największych szkodników ostatniego 30-lecia wolnej Polski. Tak więc to nie ja - odpowiedział były prezydent Nowej Soli.

Według ustaleń Onetu, kuszonym senatorem ma być Robert Dowhan z PO, były prezes klubu żużlowego Falubaz Zielona Góra. Szefostwo Platformy ma zdawać sobie z tego sprawę, dlatego w piątek liderzy partii prowadzili z senatorem intensywne rozmowy. Dowhan miał zapewnić kolegów z PO o lojalności. Jednak według rozmówców portalu, senatora nie są tak pewni senatorowie innych opozycyjnych partii.

Próbowaliśmy się skontaktować z senatorem PO, jednak nie odpowiedział na nasze wiadomości.

