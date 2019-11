Zobacz, gdzie zasiądą posłowie w Sejmie. Nie wszyscy są zadowoleni

We wtorek w Sejmie odbyło się spotkanie przedstawicieli klubów parlamentarnych i Kancelarii Sejmu na temat organizacji pracy w Sejmie IX kadencji.

Grzegrzółka poinformował, że Kancelaria Sejmu przedstawiła propozycję podziału miejsca na sali. Zgodnie z nią - patrząc z perspektywy fotela marszałka Sejmu - posłowie PiS zasiedliby po prawej stronie sali. Obok nich swoje miejsca mieliby posłowie PSL oraz Konfederacji, z tym, że ludowcy siedzieliby "na dole", bliżej mównicy, a posłowie Konfederacji za nimi, bliżej galerii sejmowej.

Dalej, czyli bardziej na lewo swoje miejsca mieliby posłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy.

Koalicja Obywatelska podziału nie akceptuje

Propozycji podziału miejsc na sali nie zaakceptował klub KO. - W centrum sali sejmowej, pomiędzy PO a PiS, posadzono Konfederację i Polskie Stronnictwo Ludowe. My tego nie akceptujemy, uważamy, że jest to pogwałcenie czegoś, co nazywamy tradycją parlamentarną - powiedział Zbigniew Konwiński uczestniczący w spotkaniu w imieniu KO.

Krzysztof Bosak (Konfederacja) po spotkaniu w Sejmie napisał na Twitterze, że po ponad godzinnej dyskusji wypracowano kompromis. "Posłowie Konfederacji będą siedzieć w grupie w centrum sali, między PiS i PSL, przy głównym korytarzu do mównicy" - napisał Bosak.

Już po spotkaniu reprezentacji wszystkich komitetów wyborczych w sprawie rozsadzenia posłów na sali Sejmu. Po ponad godzinnej dyskusji wypracowaliśmy kompromis. Posłowie @KONFEDERACJA_ będą siedzieć w grupie w centrum sali, między PiS i PSL, przy głównym korytarzu do mównicy 👌🏻 — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) November 5, 2019

PSL zadowolone

Poseł Krzysztof Paszyk (PSL) powiedział, że miejsce pomiędzy PiS, a PO "to właściwe miejsce dla PSL". - Zawsze historycznie centrum sali plenarnej było miejscem PSL. Tym bardziej dzisiaj, kiedy wyszliśmy z propozycją budowania umiarkowanego centrum jest to dobre dla nas miejsce, odpowiadające naszym wartościom i programowi, który realizujemy - podkreślił.

