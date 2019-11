Antoni Macierewicz marszałkiem seniorem Sejmu

Prezydent wyznaczył Antoniego Macierewicza na marszałka seniora Sejmu, a Barbarę Borys-Damięcką na marszałka seniora Senatu - poinformował we wtorek rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Andrzej Duda wybierał kandydata na funkcję marszałka seniora spośród 10 najstarszych wiekiem nowo wybranych posłów. Pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu odbędą się 12 listopada.

- Panu prezydentowi ogromnie zależało na tym, aby dokładnie tak, jak to było w 2015 roku, marszałkiem seniorem w Sejmie był ktoś, kto miał piękną kartą opozycyjną - ktoś, kto szczególnie w tym roku, 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów do polskiego Sejmu, zasłużył się ogromnie dla państwa polskiego. Stąd decyzja, aby marszałkiem seniorem Sejmu był pan minister Antoni Macierewicz - powiedział Spychalski dziennikarzom w Warszawie.

Rzecznik prezydenta poinformował ponadto, że pierwsze posiedzenie Sejmu odbędzie się 12 listopada o godz. 12, Senatu - tego dnia o godzinie 16.

Spychalski został zapytany przez dziennikarzy, czy prezydent Andrzej Duda będzie brał udział w pierwszym posiedzeniu parlamentu. - Oczywiście, pan prezydent będzie brał udział zarówno w pierwszym posiedzeniu Sejmu, jak i w pierwszym posiedzeniu Senatu. Są planowane wystąpienia pana prezydenta zarówno w Sejmie, jak i w Senacie - odpowiedział.

Lista kandydatów

Iwona Śledzińska-Katarasińska jest najstarszą posłanką. Ma 78 lat. Drugi najstarszy wiekiem nowo wybrany poseł spośród których wybierał prezydent to Janusz Korwin-Mikke z Konfederacji (77 lat). Kolejni to Dariusz Rosati z KO (73 lata) i 71-letni Antoni Macierewicz (PiS).

Na liście, którą najpewniej otrzymał prezydent Duda, jest pięcioro 70-latków: Romuald Ajchler (SLD), Joanna Senyszyn (SLD), Jarosław Kaczyński (PiS), Ryszard Terlecki (PiS) i Eugeniusz Czykwin (KO). Listę zamyka Krzysztof Tchórzewski (PiS). Minister energii ma 69 lat.

- Pan prezydent bardzo wyraźnie powiedział, że ponieważ mamy w tym roku 30. rocznicę wejścia Polski na drogę do wolności, na drogę do demokracji, więc jego intencją jest, aby osoba marszałka seniora, który ma wprowadzić posłów w 30. rok polskiej demokracji i wolności, była osobą, która symbolizować będzie tę drogę i ten wysiłek Polaków do tego, żeby mieć państwo demokratyczne, żeby mieć polski parlament, żeby mieć w Polsce demokrację i wolność - mówił szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

ZOBACZ RÓWNIEŻ - Kto marszałkiem seniorem Sejmu? Wśród kandydatów Kaczyński, Senyszyn i Macierewicz

12 listopada wybór marszałków

Na inauguracyjnych posiedzeniach Sejmu i Senatu 12 listopada posłowie i senatorowie złożą ślubowania, wybrani zostaną marszałkowie obu izb.

W przypadku Sejmu posiedzenie otwiera marszałek senior powołany przez prezydenta spośród najstarszych wiekiem posłów; nie musi to być najstarszy poseł. Marszałek senior przeprowadza złożenie ślubowania poselskiego. Regulamin Sejmu określa, że po odczytaniu roty każdy z wywoływanych posłów wypowiada słowo "ślubuję"; może dodać zdanie: "tak mi dopomóż Bóg".

ZOBACZ TEŻ - Witek: wciąż nie ma decyzji w sprawie marszałka seniora

Marszałek senior przeprowadza także wybór marszałka Sejmu. Kandydata na marszałka Sejmu może zgłosić, co najmniej 15 posłów. Po wyborze marszałek Sejmu obejmuje przewodnictwo obrad; Sejm w uchwale ustala liczbę wicemarszałków.

msl/ polsatnews.pl, PAP