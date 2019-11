Kosiniak-Kamysz: jestem na lepszej pozycji niż prezydent Duda, bo nie mam nad sobą prezesa

- Nie chodzi tylko o lepszą osobowość czy zdolności, ale o to, w jaki sposób będzie się wykonywać ten urząd. Jeśli się jest podwykonawcą prezesa, jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, to jestem na lepszej pozycji, bo nie mam nad sobą żadnego prezesa - w ten sposób prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz w programie "Gość Wydarzeń" odpowiedział na pytanie, co ma on, czego nie ma Andrzej Duda.