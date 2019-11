Sasin tłumaczy kandydaturę Pawłowicz do TK. "Takie osoby są potrzebne"

- Nie wiem, dlaczego nazywa pan te kandydatury kontrowersyjnymi. To są osoby bardzo dobrze przygotowane do tego, by być sędziami Trybunału Konstytucyjnego - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" wicepremier Jacek Sasin. Skomentował w ten sposób wysunięcie przez PiS kandydatur Krystyny Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza i Elżbiety Chojny-Duch na sędziów TK.