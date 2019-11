Pawłowicz: jeśli zostanę wybrana, przyjmę powołanie na sędziego TK

- Jeśli zostanę wybrana, przyjmę powołanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego - powiedziała w poniedziałek posłanka PiS Krystyna Pawłowicz, odnosząc się do informacji o zgłoszeniu jej kandydatury do TK. Podkreśliła, że jest merytorycznie przygotowana do pełnienia tej funkcji.

Jej zdaniem, należy przybliżyć Trybunał Konstytucyjny obywatelom. Jak podkreśliła, sędziowie TK powinni pisać uzasadnienia językiem zrozumiałym dla przeciętnego Polaka.

W ten sposób Pawłowicz odniosła się do informacji, którą przekazał szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

- W piątek klub PiS zgłosił kandydatury na sędziów TK: Stanisława Piotrowicza, Krystyny Pawłowicz i Elżbiety Chojny-Duch - powiedział Terlecki.

"Przyjmę powołanie"

Pawłowicz podkreśliła, że ma odpowiednie przygotowanie prawnicze i wieloletnią praktykę wykładowcy akademickiego. Jak zaznaczyła, jest merytorycznie przygotowana do sprawowania funkcji sędziego TK.

- Jeśli zostanę wybrana, to przyjmę powołanie. Uważam, że osoba 67-letnia, jak ja, ma już doświadczenie życiowe i przygotowanie zawodowe - zaznaczyła.

Pawłowicz pytana, co będzie chciała wnieść do TK, odparła, że "trzeba przybliżyć Trybunał obywatelom". Podkreśliła, że chciałaby wnieść do TK większą zrozumiałość dla obywateli.

"Sędziowie powinni pisać jasnym językiem"

- Sędziowie TK powinni pisać jasnym językiem zrozumiałym dla ludzi, dla przeciętnego Polaka - zaznaczyła.

- To, co mi się wcześniej nie podobało, to nieprawdopodobnie długie uzasadnienia, pisane bardzo skomplikowanym językiem. Obywatele nie wiedzieli co i jak, nie rozumieli tego Trybunału - wskazała.

Pawłowicz poinformowała także, że zawiesza swoją aktywność na Twitterze i Facebooku.

W związku z wystawieniem przez PIS mojej kandydatury na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zawieszam swą aktywność na TT.

Wszystkim,którzy tu ze mną wymieniali poglądy dziękuję.

Wiele się tu nauczyłam.

Naszą Ojczyzną jest Polska. — Krystyna Pawłowicz (@KrystPawlowicz) November 4, 2019

Koniec kadencji sędziów TK

3 grudnia 2019 r. kończą się kadencje trzech sędziów TK: Marka Zubika, Piotra Tulei i Stanisława Rymara.

Pawłowicz w latach 2007-2011 była sędzią Trybunału Stanu. W Sejmie VII i VIII kadencji zasiadała w sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka oraz była członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Jeszcze przed rozpoczęciem kampanii wyborczej Pawłowicz informowała o wycofaniu się z życia politycznego i nie kandydowała w minionych wyborach parlamentarnych.

