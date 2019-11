Od 1 do 8 listopada możemy uzyskać odpust zupełny za zmarłych

Od 1 do 8 listopada możemy uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za osobę zmarłą. Wystarczy nawiedzić cmentarz i wypełnić zwykłe warunki jego uzyskania - przypomniał rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Rzecznik stwierdził, że to jeden z najcenniejszych darów, jaki możemy ofiarować naszym bliskim zmarłym.

Wyjaśnił, że do 8 listopada możemy uzyskać odpust zupełny za zmarłych, przypominając trzy zwykłe warunki jego uzyskania: przyjęcie Komunii św., odmówienie dowolnej modlitwy w intencjach Ojca Świętego i brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu.

Uwolnienie od kary za grzechy

- Konsekwencją grzechu jest zaciągnięcie winy i kary. Odpust zupełny jest to całkowite uwolnienie od kary za grzechy, które zostały odpuszczone już co do winy w spowiedzi. Oznacza to, że każdego dnia od 1 do 8 listopada naszą modlitwą możemy tak bardzo pomóc ośmiu osobom w czyśćcu cierpiącym, za które ofiarujemy odpust zupełny. Wykorzystajmy tę szansę - powiedział rzecznik.

Dodał, że "dusze zmarłych przebywające w czyśćcu nie mogą same sobie pomóc, są zdane tylko na nas, którzy jeszcze pielgrzymujemy ku niebieskiej ojczyźnie". Ks. Rytel-Andrianik podkreślił jednocześnie, że tylko żyjący mogą przyjść im z pomocą.

- Nie żałujmy czasu, by wspomóc naszych braci i siostry, którzy poprzedzili nas w ziemskiej pielgrzymce - zaapelował rzecznik KEP.

emi/PAP