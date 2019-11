Zakochał się w nim szejk, trafił do więzienia

Spędził 13 miesięcy w arabskim więzieniu, tylko dlatego, że zakochał się w nim szejk, a on odrzucił jego miłość. W sobotę o 20:00 w "Skandalistach" wstrząsająca historia Artura Ligęski, Polaka, który pojechał do Dubaju pracować, a ledwo uszedł z życiem.

Artur opowie o tym, co przeszedł w więzieniu, jak go torturowano i jak naprawdę żyją arabscy szejkowie. Jego samego czeka teraz długa droga, by odzyskać zdrowie.

- Cały listopad będę w Warszawie w szpitalu na oddziale stresu pourazowego. Dlaczego? Bo trzeba jeszcze dużo rzeczy dopracować. Jestem w trakcie leczenia i poza fizycznymi zmianami, które się we mnie dokonały i które trzeba teraz naprawić, to na pewno więzienie, izolatka i to co widziałem i przeżyłem, odbiło piętno na moim życie. Już nigdy nie będę tym Arturem, który był przed wyjazdem do Dubaju.

W Polsce Ligęski był znanym trenerem fitnessu, jednak gdy biznes nie wypalił, a on sam został z długami i nałogiem - wyjechał do Dubaju, by zacząć nowe życie.

"Chciał mnie od siebie uzależnić"

- Tam pracowałem jako trener i wspierałem jeden z projektów fitnessowych dużej spółki w Abu Zabi. Na jednej z imprez zostaliśmy sobie przedstawieni tzn. ja jako Polak trener personalny i ten ktoś, kto później okazał się synem jednego z najpotężniejszych ludzi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Nie było żadnej relacji seksualnej między nami, rozmawialiśmy, to był bardzo inteligentny człowiek, ja od razu wyłożyłem karty na stół, mówię: ja przyjechałem tu zarobić na długi, powiedział, że może mi momentalnie spłacić długi, chciał mnie od siebie uzależnić - opowiadał w rozmowie z Agnieszką Gozdyrą.

ml/ Polsat News