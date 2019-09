"Sadowski działał przez ponad 40 lat, skrzywdził wiele osób". Mariusz Zielke w "Skandalistach"

Gościem programu będzie również Ewa Gajda, która twierdzi, że w dzieciństwie była molestowana przez Krzysztofa Sadowskiego.

- To nie jest tak, że nagle przyszedł dzień i pan Sadowski mnie zgwałcił. To nie jest tak. To były długie miesiące zbliżania się do mnie i innych dzieci, czyli kupowanie cukierków, lizaków, dawanie drobnych, sadzanie na kolanach w autokarze i wkładanie rąk pod bluzkę, w majtki. Dopiero później wydarzyła się sytuacja, którą dopiero ja, jako 10-latka odebrałam jako niebezpieczną. To było wtedy kiedy pan Sadowski położył mnie do swojego łóżka na obozie w Kielcach. Przestraszyłam się dopiero w momencie, kiedy zobaczyłam, że ma on rozpięty rozporek i ciężko oddycha - mówi Gajda.

- Ten pedofil działał skutecznie, krzywdząc wiele osób przez 40 lat. Pierwsze przypadki molestowania seksualnego mam z lat 70-tych, wczoraj rozmawiałem z osobą z rodziny pana Sadowskiego - z kobietą, którą próbował molestować na początku lat 70-tych - twierdzi Mateusz Zielke.

