Podwójne życie prałata Jankowskiego. "Skandaliści" w polsatnews.pl od godz. 20:00

"To był człowiek-bestia" - tak po latach mówi o księdzu Jankowskim mąż Barbary Borowieckiej. Kobieta oskarża byłego kapelana "Solidarności" o molestowanie. Miało do niego dojść, gdy miała 11 lat. Dziś o 20 w programie "Skandaliści" wstrząsająca rozmowa z Borowiecką oraz fakty z biografii prałata, ujawnione w książce "Uzurpator". Jej współautorem jest dziennikarz i scenarzysta Piotr Głuchowski.

Pomnik, który wali się w gruzy na naszych oczach - dosłownie i w przenośni. Kim był naprawdę prałat Henryk Jankowski - legendarnym kapelanem Solidarności, który pomógł wielu osobom, czy także donosicielem SB i pedofilem.

- Opowiadał, że rzeczywiście ci chłopcy z nim się zamykają w sypialni i śpią z nim w jednym łóżku, ponieważ on cierpi na cukrzycę i trzeba mu podawać insulinę. I oni są z nim na tym jednym łóżku wodnym, na którym ja zresztą też w 2007 siedziałem z ks. Jankowskim podczas jedynej wizyty z Bożeną Aksamit w parafii. I wystarczyły mi dwie minuty, żeby się zorientować, że to jest homoseksualista, bo on Bożeny nie zauważał a mnie podrywał, zaprosił mnie na to łóżko, chciał się ze mną na tym łóżku huśtać, co chwilę kładł mi rękę na kolanie, więc z drugiej strony ja sobie nie wyobrażam, jak ci ludzie mogli nie zdawać sobie sprawy że maja do czynienia z aktywnym homoseksualistą - mówi Piotr Głuchowski w "Skandalistach".

