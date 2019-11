Wrocław: kierowca wjechał w przystanek i uciekł. Dwoje dzieci trafiło do szpitala

Kierowca samochodu osobowego staranował przystanek autobusowy na ulicy Zaporoskiej we Wrocławiu i uciekł z miejsca wypadku. Trwa policyjna obława. Jak poinformował Polsat News st. sierż. Dariusz Rajski z policji we Wrocławiu ranne zostały trzy osoby. To dwoje małych, kilkuletnich dzieci, które stały na przystanku z mamą oraz inna osoba. Matce dzieci nic się nie stało.