Akcja "Znicz": 9 zabitych i 185 rannych

W czwartek i piątek doszło do 141 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 185 zostało rannych - wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji. Funkcjonariusze zatrzymali 485 nietrzeźwych kierowców. Do niedzielnego wieczora trwa akcja "Znicz". Policja apeluje o bezpieczną jazdę.

Jak przekazał podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, tegoroczna akcja "Znicz" rozpoczęła się w czwartek rano, 31 października. Według policyjnych statystyk w ciągu pierwszych dwóch dni doszło do 141 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 185 zostało rannych. W czwartek policjanci zatrzymali też 485 nietrzeźwych kierowców.

W tym roku bezpieczniej

W akcji "Znicz", która potrwa do niedzielnego wieczoru, bierze udział 6 tysięcy 485 policjantów drogówki wspieranych przez funkcjonariuszy innych specjalności oraz Żandarmerię Wojskową. To 1000 więcej niż przed rokiem. Funkcjonariusze będą działali przede wszystkim w okolicach cmentarzy i na drogach dojazdowych do nich.

- W tym roku jest bezpieczniej niż w zeszłym, ponieważ podczas tegorocznej akcji "Znicz" mamy 51 wypadków, 14 ofiar śmiertelnych oraz 45 rannych mniej, niż przed rokiem - powiedział podinspektor Radosław Kobryś.

PAP/Lech Muszyński Miejsce śmiertelnego wypadku w Wawrowie koło Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie 1 bm. doszło do czołowego zderzenia dwóch aut osobowych. Kierowca jednego z nich zginął na miejscu, a drugiego został ranny

Podinspektor Radosław Kobryś wskazywał, że priorytetem tegorocznej akcji "Znicz" będzie regulacja ruchu, aby pojazdy płynniej się przemieszczały. - Drugim naszym zadaniem będzie reagowanie w szczególności na tych, którzy za nic mają przepisy ruchu drogowego, czyli na te najbardziej agresywne wykroczenia - powiedział.

Policjanci będą się też przyglądali, jak są przewożeni pasażerowie, sprawdzali stan techniczny i wyposażenie pojazdów. - Zajrzymy także głęboko w oczy kierowcom, czy przypadkiem nie mamy podejrzenia, że ktoś jedzie na tzw. podwójnym gazie - zapowiedział Kobryś. "Obawialiśmy się rekordu w tym roku, jeśli chodzi o jazdę "pod wpływem". Jednak jak na razie jest lepiej, niż się spodziewaliśmy - dodał policjant.

Apel policjantów

Policjanci apelują, żeby przed wyjazdem zadbać o stan techniczny samochodu - sprawdzić poziom płynów eksploatacyjnych, działanie świateł i wycieraczek, ale również zabezpieczyć przed złodziejami pozostawione w tym czasie domy i mieszkania oraz pamiętać o bezpieczeństwie w pobliżu cmentarzy.

Równolegle do akcji "Znicz" trwa trzecia edycja wspólnej akcji informacyjno-edukacyjnej policji, Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W tym roku hasło brzmi: "Nie zabijaj - jedź bezpiecznie!". Jak wskazuje policja, jest to apel do kierowców o przestrzeganie przepisów i przyjęcie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Te wszystkie działania wesprze spot przypominający o noszeniu elementów odblaskowych, emitowany na ekranach w całym kraju. "Apelujemy o świadome i odpowiedzialne zachowanie na drodze, życzliwość i empatię wszystkich uczestników ruchu drogowego" - podkreśla Komenda Główna Policji.

Z danych KGP wynika, że w czasie ubiegłorocznego listopadowego święta, gdy również prowadzono akcję "Znicz", doszło do 425 wypadków, w których zginęło 57 osób, a 528 zostało rannych. W zeszłym roku policjanci zatrzymali 1299 kierujących pod wpływem alkoholu.

