Tragedia na torze. Nie żyje 20-letni motocyklista

20-letni Munandar na 10. zakręcie pierwszego okrążenia zderzył się z innym motocyklistą młodego pokolenia.

Zobacz jak doszło do wypadku:

Wyścig przerwano, a później już go nie wznowiono. Indonezyjczyk został przetransportowany do szpitala w Kuala Lumpur, gdzie zmarł.

The ARRC Family is sadden to hear about the passing of young Indonesian rider Afridza Munandar during Race 1 of the Asia Talent Cup at Sepang today.

Our deepest condolences to his family and friends. pic.twitter.com/GhzxMTeuY6