Kielce: 93-latek potrącił mężczyznę na pasach

93-letni kierowca potrącił w Kielcach na przejściu dla pieszych 64-latka. Młodszy z mężczyzn z obrażeniami został przewieziony do szpitala - poinformował oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, Karol Macek.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 16.20. "93-latek jechał osobowym nissanem ulicą Wojska Polskiego, w kierunku miejscowości Suków. Na wysokości pętli autobusowej, na przejściu dla pieszych potrącił przechodzącego przez drogę 64-latka" - opisywał Macek.

Pieszy z podejrzeniem złamania kończyny oraz ogólnymi potłuczeniami został przewieziony do szpitala.

Według wstępnych ustaleń pieszy w chwili wypadku znajdował się już na środku "zebry". Policja będzie ustalała bezpośrednią przyczynę potrącenia mężczyzny.

Tragiczny bilans akcji "Znicz"

To kolejny wypadek, do jakiego doszło w okresie wyjazdów Polaków na groby. Mimo apeli policji o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach, w pierwszych dwóch dniach akcji "Znicz" doszło do 141 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 185 zostało rannych.

W akcji "Znicz", która potrwa do niedzielnego wieczoru, bierze udział 6 tysięcy 485 policjantów drogówki wspieranych przez funkcjonariuszy innych specjalności oraz Żandarmerię Wojskową. To 1000 więcej niż przed rokiem. Funkcjonariusze będą działali przede wszystkim w okolicach cmentarzy i na drogach dojazdowych do nich.

- W tym roku jest bezpieczniej niż w zeszłym, ponieważ podczas tegorocznej akcji "Znicz" mamy 51 wypadków, 14 ofiar śmiertelnych oraz 45 rannych mniej, niż przed rokiem - powiedział podinspektor Radosław Kobryś.

Policjanci apelują, żeby przed wyjazdem zadbać o stan techniczny samochodu - sprawdzić poziom płynów eksploatacyjnych, działanie świateł i wycieraczek, ale również zabezpieczyć przed złodziejami pozostawione w tym czasie domy i mieszkania oraz pamiętać o bezpieczeństwie w pobliżu cmentarzy.

Zobacz: Pościg i strzały na zakopiance. Kierowca próbował wjechać w policjantów

Równolegle do akcji "Znicz" trwa trzecia edycja wspólnej akcji informacyjno-edukacyjnej policji, Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W tym roku hasło brzmi: "Nie zabijaj - jedź bezpiecznie!". Jak wskazuje policja, jest to apel do kierowców o przestrzeganie przepisów i przyjęcie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Te wszystkie działania wesprze spot przypominający o noszeniu elementów odblaskowych, emitowany na ekranach w całym kraju. "Apelujemy o świadome i odpowiedzialne zachowanie na drodze, życzliwość i empatię wszystkich uczestników ruchu drogowego" - podkreśla Komenda Główna Policji.

Zobacz: Uderzyła w radiowóz, ten przewrócił się na bok. Dwoje policjantów zostało rannych

Z danych KGP wynika, że w czasie ubiegłorocznego listopadowego święta, gdy również prowadzono akcję "Znicz", doszło do 425 wypadków, w których zginęło 57 osób, a 528 zostało rannych. W zeszłym roku policjanci zatrzymali 1299 kierujących pod wpływem alkoholu.

ml/ PAP