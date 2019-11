82-latka nie mogła wyjść z mieszkania. Drzwi zablokowały zwłoki

- Zatelefonowała do mnie sąsiadka i zapytała, czy ja już wychodziłam z domu. Odpowiedziałam, że nie, nie wychodziłam jeszcze. A sąsiadka na to mówi: to pani nie wyjdzie. Pytam: dlaczego? A ona: bo ma pani lokatora pod drzwiami - powiedziała pani Maria w rozmowie z Radiem Łódź.

Uwięziona przez sześć godzin

Sąsiedzi seniorki zawiadomili policję. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce o godz. 11 wezwali na miejsce lekarza medycyny sądowej. Zgodnie z procedurą, do momentu przybycia biegłego nie wolno było ruszać zwłok.

Oględziny miejsca i ciała zakończyły się dopiero ok. godz. 17. Kobieta spędziła w zamknięciu blisko sześć godzin.

Komisarz Marcin Fiedukowicz z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu poinformował polsatnews.pl, że ze wstępnych ustaleń nie wynika, że do śmierci mężczyzny nie przyczyniły się osoby trzecie.

bas/msl/ Radio Łódź, polsatnews.pl