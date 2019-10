Poważnie potrącił 19-latkę. Zawiózł ją do szpitala, a potem zniknął

Najpierw potrącił 19-latkę w Kozłach (Wielkopolskie), potem zawiózł ją do szpitala, a na końcu oddalił się w nieznanym kierunku nie informując o niczym służb. Policja nie musiała jednak długo szukać sprawcy, ponieważ ten następnego dnia sam zgłosił się na policję.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek ok. godz. 20. 28-letni kierowca skody, przejeżdżając przez Kozły potrącił 19-latkę. Droga była nieoświetlona.

"Miała liczne obrażenia, nic nie pamięta"

Kobieta doznała licznych i poważnych obrażeń ciała. Sprawca potrącenia postanowił odwieźć kobietę do szpitala w Ostrzeszowie. Następnie oddalił się w nieznanym kierunku nie informując policji o zdarzeniu.

"Dziewczyna miała liczne obrażenia, nic nie pamiętała. Policja opublikowała wizerunek domniemanego sprawcy w internecie" - poinformowało Radio Poznań.

Dzień później, we wtorek, sprawca wypadku sam zgłosił się do komendy w Ostrzeszowie. 28-letni mieszkaniec gminy Garbów nad Prosną przyznał się do potrącenia kobiety. Teraz przebywa w policyjnym areszcie - pobrano od niego krew na obecność alkoholu i narkotyków. W sprawie jest prowadzone dalsze postępowanie.

