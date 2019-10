Cmentarz w Szczecinie - największy w Polsce, jeden z największych w Europie

Cmentarz Centralny w Szczecinie otwarto w 1901 roku. Wówczas Polski nie było na mapie świata, a miasto leżało na terenie Prus. W granicach naszego kraju znalazło się dopiero po II wojnie światowej, czyli w 1945 roku.

Od tego czasu na nekropolii chowano coraz więcej osób. Z roku na rok zwiększała się więc jej powierzchnia, aż do obecnych 172 hektarów.

- To tyle samo, ile 240 pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej - mówił Polsat News Andrzej Kuś ze szczecińskiego Zakładu Usług Komunalnych (ZUK).

Przygotowania na Wszystkich Świętych trwają cały rok

Cmentarz Centralny nie jest jedynie miejscem pochówków. To także park z ponad stu kilometrami klimatycznych alejek. Między nimi znaleźć można nie tylko nagrobki, ale i stare drzewa, kaplice, a nawet... jeziorko z fontanną.

Kuś przyznał, że do 1 listopada, czyli dnia Wszystkich Świętych, ZUK przygotowuje się od 2 listopada ubiegłego roku. - Przez ostatnich 12 miesięcy m.in. wyremontowaliśmy chodniki i plac defiladowy. Teraz jesteśmy do dyspozycji wszystkich odwiedzających groby najbliższych -powiedział.

Zapewnił też, że gdy "zgubimy się, ktoś nas oszuka czy okradnie" w trakcie wizyty na nekropolii, pomocy udzieli ochrona, policja lub straż miejska.

Na Cmentarzu Centralnym zapłoną miliony zniczy

ZUK znalazł również sposób, jak w prosty sposób doprowadzić przyjezdnych spoza Szczecina do właściwego grobu.

- Można go odnaleźć przez internet, w wyszukiwarce grobów. Wpisujemy w nią imię i nazwisko zmarłej osoby, a system doprowadzi nas do miejsca jej pochówku - wytłumaczył Kuś.

Zachęcił też, by szczeciński Cmentarz Centralny odwiedzać zarówno dzień, jak i w nocy. We Wszystkich Świętych będzie czynny do godz. 2 w nocy, a w Dzień Zaduszny (2 listopada) do godz. 21.

- Warto przyjść na spacer i zobaczyć, jak będzie oświetlony milionami zniczy - mówił Kuś.

