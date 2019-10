Szczerski: w przyszłym tygodniu prezydent formalnie zwoła posiedzenia Sejmu i Senatu

Jak już wcześniej podano pierwsze posiedzenia Sejmu - IX kadencji i Senatu - X kadencji odbędą się we wtorek 12 listopada.

"To sprawa automatyczna"

Szczerski, który towarzyszy prezydentowi podczas wizyty w Holandii, był pytany na briefingu w Hadze kogo prezydent powoła na marszałka seniora Sejmu.

Prezydencki minister powiedział, że formalnego zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu i Senatu, a wraz z nim nominacji marszałków seniorów obu izb, możemy się spodziewać w przyszłym tygodniu.

"O ile w Senacie jest to sprawa automatyczna, to w Sejmie pan prezydent ją ogłosi wraz z formalnym zwołaniem pierwszego posiedzenia obu izb parlamentu, więc to jest termin przyszłotygodniowy” – powiedział Szczerski.

"Nie będzie kierował się wyłącznie kryterium wieku"

Szef gabinetu prezydenta przypominał, że prezydent Andrzej Duda poprosił o listę najstarszych wiekiem posłów i spośród tej listy dokona wyboru marszałka seniora. Zaznaczył przy tym, że przy wyborze prezydent nie będzie kierował się wyłącznie kryterium wieku.

- Pan prezydent bardzo wyraźnie powiedział, że ponieważ mamy w tym roku 30. rocznicę wejścia Polski na drogę do wolności, na drogę do demokracji, więc jego intencją jest, aby osoba marszałka seniora, który ma wprowadzić posłów w 30. rok polskiej demokracji i wolności, była osobą, która symbolizować będzie tę drogę i ten wysiłek Polaków do tego, żeby mieć państwo demokratyczne, żeby mieć polski parlament, żeby mieć w Polsce demokrację i wolność - powiedział Szczerski.

W przypadku Sejmu posiedzenie otwiera marszałek senior powołany przez prezydenta spośród najstarszych wiekiem posłów; nie musi to być najstarszy poseł. Marszałek senior przeprowadza złożenie ślubowania poselskiego a także wybór marszałka Sejmu, który następnie obejmuje przewodnictwo obrad.



Konfederacja chce Korwina-Mikkego

Pierwsze posiedzenie Senatu nowej kadencji otwiera prezydent lub najstarszy wiekiem senator - marszałek senior. Marszałek senior odbiera ślubowanie senatorskie i przeprowadza wybór marszałka Senatu.

W połowie października rzecznik prezydenta Błażej Spychalski powiedział, że marszałkiem seniorem Senatu na pewno będzie senator Barbara Borys-Damięcka. Natomiast jeśli chodzi o marszałka seniora Sejmu, "obstawiał" wówczas, że będzie nim posłanka Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO).

Później w tym kontekście pojawiały się również inne nazwiska. Konfederacja uważa, że najlepszym kandydatem na marszałka seniora Sejmu jest jeden z liderów tego ugrupowania Janusz Korwin-Mikke. W środę wicemarszałek Sejmu kończącej się kadencji Małgorzata Kidawa-Błońska (PO) oceniła, że marszałkiem seniorem Sejmu będzie szef PiS Jarosław Kaczyński. W spekulacjach medialnych pojawiało się także nazwisko b. szefa MON Antoniego Macierewicza.

