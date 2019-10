Formalnie nie ma postanowienia prezydenta ws. marszałka seniora Sejmu - Mucha w "Gościu Wydarzeń"

- Nie wiem, czy można powiedzieć, że opozycja wygrywa w Senacie - powiedział w "Gościu Wydarzeń" Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. "Protesty wyborcze to nie jest nic nadzwyczajnego" - odniósł się do odwołań PiS i KO. Dodał jednocześnie, że "elektorat Andrzeja Dudy jest większy niż elektorat PiS", oraz że zostanie on wkrótce pierwszym prezydentem, który odwiedził każdy powiat.

Mucha: marsz powinien łączyć, a nie dzielić

- Na pewno prezydent jest patronem tego, aby 11 listopada, Narodowe Święto Niepodległości było taka datą, która Polaków łączy, a nie dzieli - powiedział Mucha.

- Kancelaria Prezydenta nie jest organizatorem i nie decyduje. To jeszcze jest przed nami - dodał prezydencki minister. Dodał, że kwestia zmiany charakteru marszu na państwowy jest kwestią do konsultacji przez środowiska parlamentarne. Przy pomniał także, że w ubiegłym roku prezydent Andrzej Duda wziął udział w Marszu Niepodległości, który przyjął charakter uroczystości państwowej ze względu na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

"To PiS wygrało wybory do Senatu"

Mucha stwierdził, że nie postrzega jako porażki i przegranej sytuacji PiS w Senacie po wyborach.

- PiS ma 48 mandatów w Senacie, KO ma 43 mandaty, według mojej pamięci SLD ma tych mandatów 3, PSL ma 2, a czterech senatorów to są senatorowie niezależni. W tym tacy, którzy z Prawem i Sprawiedliwością współdziałają, czy sympatyzują. Nie ma bezwzględnej większości głosów, ale zwycięzcą wyborów jest PiS - powiedział Mucha.

- Nie wiem, czy można tak powiedzieć, że to opozycja wygrała w Senacie - powiedział Mucha.

- PiS to pierwsza partia, która osiągnęła taki wynik do sejmu, po drugie padło na tę partię ponad 8 milionów głosów, to jest świetny wynik. A jeżeli chodzi o Senat to rozumiem, że trwają ustalenia i dyskusje, tam są rozmaite konfiguracje moŻliwe, natomiast nie postrzegałbym opozycji jako jedności - zaznaczył.

"Protesty to nic nadzwyczajnego"

- Protesty wyborcze jako zwyczajna instytucja, która występują w prawie wyborczym, to nie jest nic nowego ani nadzwyczajnego. Po każdych wyborach mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że protesty wyborcze były zgłaszane - powiedział Mucha.

- Konstytucyjnie mamy przesądzone to, że Sąd Najwyższy stwierdza ważność wyborów. Niezależnie od tego, czy te protesty by wpływały, czy nie i tak mielibyśmy do czynienia z potwierdzeniem tego rodzaju - podkreślił.

Bogdan Rymanowski zwrócił uwagę, że protesty mogą wzbudzać podejrzenia opozycji i części jej wyborców, że PiS nie może się pogodzić ze swoją porażką w Senacie.

- Prezydent Andrzej Duda nie wygra tylko głosami tych, którzy głosowali na PiS. Musi także dotrzeć do tych, którzy głosowali na PSL, Konfederację. Czy taka sytuacja jest na rękę prezydentowi? - pytał prowadzący "Gościa Wydarzeń".

- Prezydent podchodzi do tego ze spokojem. Ma swoich wyborców wśród wyborców PiS, ale oczywiście także wśród przedstawicieli elektoratów innych partii politycznych - powiedział Paweł Mucha. - Polacy będą rozliczać prezydenta z tego jak wykonuje swoje obowiązki - dodał.

"W Senacie jest pewien automatyzm"

Mucha zapytany o to, czy marszałkiem seniorem będzie w Senacie senator Barbara Borys-Damięcka, a w Sejmie poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska odpowiedział, że w tej sprawie decyzje nie zostały jednak podjęte. Przyznał jednak, że w Senacie reguluje to regulamin, zaś w tylko w Sejmie prezydent wybiera spośród najstarszych wiekiem posłów.

- Z regulaminu Senatu wprost wynika, ze marszałkiem seniorem jest ta osoba, która jest najstarsza wiekiem. Dopiero, kiedy z jakichś powodów jest to niemożliwe, np. jest jakaś przyczyna zdrowotna, kolejna osoba według starszeństwa zostaje marszałkiem seniorem - powiedział Mucha.

- W Senacie jest pewien automatyzm - dodał.

Jednocześnie przyznał, ze nie ma jeszcze decyzji w sprawie Sejmu.

- W Sejmie prezydent ma kompetencje wyboru spośród najstarszych. Tam pole decyzyjne jest - stwierdził.

Zapytany o pytania środowiska Konfederacji, o to dlaczego marszałkiem seniorem Sejmu nie został do tej pory poseł Janusz Korwin-Mikke wybrany w ostatnich wyborach odpowiedział, ze formalnej decyzji wciąż nie ma.

- Prezydent będzie wybierał wtedy, kiedy będzie wydawał postanowienie. Formalnie postanowienia nie ma - wyjaśnił Mucha. - Najstarsza jest poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska, ale jest pewne pole wyboru - zaznaczył. Nie chciał jednak powiedzieć, czy posłanka PO zostanie marszałkiem seniorem.

Bogdan Rymanowski

