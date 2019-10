Pożar w Inowrocławiu. Ustalono, jak zginęły matka i jej trzy córki

Śledczy badający przyczyny pożaru kamienicy w Inowrocławiu planują nadal przesłuchiwać świadków, a ponadto sporządzić opinie z zakresu pożarnictwa oraz przedstawić wnioski z sekcji zwłok.

Sprawdzą też, czy budynek prawidłowo przystosowano do celów mieszkaniowych. Zamierzają m.in. skontrolować poddasze, gdzie doszło do tragedii, jak i przyglądnąć się wnioskom z przeglądów kamienicy.

Zarzuty dla 61-letniego sąsiada zmarłych

Pożar wybuchł wczesnym popołudniem w poniedziałek. Zginęły w nim 31-letnia kobieta oraz jej córki w wieku trzech miesięcy oraz czterech i pięciu lat.

Tego samego dnia wieczorem policja zatrzymała 61-letniego sąsiada ofiar tragedii. Miał wówczas 3 promile alkoholu w organizmie.

Gdy mężczyzna wytrzeźwiał, Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu we wtorek przedstawiła mu zarzut nieumyślnego spowodowania pożaru, którego następstwem była śmierć czterech osób. Grozi za to kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności. Przeczytaj o tym więcej.

Sąd tymczasowo aresztował podejrzanego

61-latek najprawdopodobniej nieostrożnie korzystał z kuchenki podłączonej do butli. To w jego mieszkaniu pojawił się ogień, który następnie przeniósł się do mieszkania kobiet.

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu we wtorek tymczasowo aresztował go na dwa miesiące.

wka/ PAP, polsatnews.pl