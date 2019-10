Jedni bronią, drudzy oskarżają. Słowo przeciwko słowu w sprawie arcybiskupa Głodzia

Słowo przeciwko słowu, a właściwie list kontra list. W niedzielę w obronie oskarżanego o mobbing metropolity gdańskiego stanęli duchowni archidiecezji gdańskiej. We wtorek pod listem potwierdzającym zarzuty wobec arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia miało się podpisać 16 ofiar hierarchy.

Ksiądz Adam Świeżyński opowiedział o doświadczeniach kilkunastu duchownych z diecezji gdańskiej. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź miał ich wielokrotnie poniżać i znęcać się nad nimi psychicznie.

- Teraz ci księża wystosowali oświadczenie do nuncjusza apostolskiego, w którym podpisali się z imienia i nazwiska, czyli nie są to jakieś anonimy, które wysyłają do władz kościelnych - powiedział Polsat News ks. Świeżyński.

Księża piszą w oświadczeniu, że są gotowi przedstawić nuncjuszowi zarzuty wobec arcybiskupa, ujawnione w reportażu TVN24.

Już sześć lat wcześniej anonimowy ksiądz Piotr, rozmówca Magdaleny Rigamonti w tygodniku „Wprost” mówił o zwyczajach metropolity: "U nas panuje ustrój feudalny. Jest pan i są podwładni".

- Powinien być usunięty z urzędu. On jest antyświadectwem Kościoła polskiego w tym znaczeniu, że świadczy źle - powiedział ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Murem za arcybiskupem

W specjalnym liście przesłanym Polskiej Agencji Prasowej arcybiskupa broniło natomiast kilkudziesięciu gdańskich duchownych. Oświadczenie z soboty podpisali: biskupi pomocniczy, kolegium konsultorów, dziekani wszystkich dekanatów Archidiecezji Gdańskiej, prepozyci kapituł, moderatorzy Gdańskiego Seminarium Duchownego.

Jednak większą niespodzianką jest wsparcie ks Wojciecha Lemańskiego. - Złego słowa o abp. Sławoju Leszku nie powiem - wyznał duchowny, który wiele razy głośno krytykował arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia.



- Wiele lat byłem przy arcybiskupie w diecezji warszawsko-praskiej i nigdy się z takimi zachowaniami nie spotkałem - zaznaczył.

Komisja z Watykanu



Sprawa mobbingu w Gdańsku już dwa razy pojawiła się w nuncjaturze. Ponownie trafia tam dziewięć miesięcy przed prawdopodobną emeryturą arcybiskupa.



Ewentualna komisja watykańska raczej nie zdążyłaby jej zbadać. Choć - zdaniem publicysty Tomasza Terlikowskiego - mimo wszystko powinna.



- Wydaje mi się ważne, żeby taka komisja przyjechała. Dlaczego? Żeby w przyszłości inni biskupi wiedzieli, że takich rzeczy robić nie wolno - powiedział Terlikowski.



- Na postawę hierarchów często zwraca papież Franciszek, który mówi, że biskup nie powinien żyć tak jak Faraon - dodał ks. prof. Andrzej Kobyliński, etyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Arcybiskup Głódź od jedenastu lat jest metropolitą gdańskim. Wcześniej był biskupem polowym i ordynariuszem na Pradze.

