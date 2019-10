Gwiazdor trafił do szpitala. Chciano sprzedać kroplówkę, pod którą był podłączony

JJ Lin trafił do szpitala w sobotę z wysoką gorączką. Był przeziębiony i osłabiony. Lekarze podjęli decyzję o podaniu piosenkarzowi kroplówki i wykonaniu kilku zastrzyków. Lin opuścił szpital już następnego dnia.

Niedługo potem na stronie popularnego chińskiego komunikatora Weibo pojawiły się zdjęcia przedmiotów, z którymi kontakt w placówce miał popularny gwiazdor - opakowanie po kroplówce, strzykawka, kubek z którego pił. Autorzy zdjęć mieli proponować zainteresowanym sprzedaż "pamiątek". Opublikowano również wideo, na którym pielęgniarki kładą się do szpitalnego łóżka, które wcześniej miał zajmować Lin.

These nurses are fans of Singapore pop star #JJLin, but their love for him went a little too far. pic.twitter.com/aHIqge9rBV