Gorzów Wielkopolski: tajemnicza śmierć 15-latki. Nikt nie wie, dlaczego zmarła

Dziewczyna trafiła do szpitala w Gorzowie Wielkopolskim z objawami zatrucia pokarmowego. Wiadomo, że zjadła obiad. Zatruli się też jej najbliżsi, którzy zjedli to samo. U nich jednak wszystko skończyło się szczęśliwie. Teraz lekarze próbują odpowiedzieć na pytanie, co doprowadziło do śmierci 15-latki.