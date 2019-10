Tragedia na Bielanach. Trwa zbiórka pieniędzy dla rodziny 33-latka, który zginął na pasach

"Świat Tomka i jego mamy wywrócił się do góry nogami" - napisali znajomi rodziny poszkodowanej w wypadku na Bielanach i zorganizowali zbiórkę pieniędzy dla wdowy i jej 3-letniego synka. Do udziału w akcji zachęca również burmistrz dzielnicy, w której doszło do dramatu. Pieniędzy przybywa w błyskawicznym tempie.