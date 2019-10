Łódź Zjednoczonej Prawicy płynie w odpowiednim kierunku - Adam Lipiński w "Gościu Wydarzeń"

- Nie należy rozchybotać tej łodzi, ona płynie w odpowiednim kierunku, z odpowiednią szybkością. Jeśli ktoś chce przyspieszyć albo rozchybotać, to może z tej łodzi wypaść - powiedział w "Gościu Wydarzeń" Adam Lipiński. - Były pewne zawirowania, ale to raczej wynika z pewnych konfabulacji dziennikarzy - powiedział wiceprezes PiS.

- Nie wiadomo jeszcze jak wygląda rząd. Premier tworzy nową konfigurację. Pewnie nie będzie tam znaczących zmian, ale jakieś będą - powiedział Adam Lipiński wiceprezes PiS w rozmowie z Dorotą Gawryluk.

- Pewnie będą [nowe twarze - red]. Mamy nowe zjawisko, bardzo ciekawe, jest mnóstwo młodych zdolnych ludzi. O wiele zdolniejszych od ludzi mojego pokolenia, przyznaję szczerze. I cieszę się, że oni będą wchodzili do rządu - powiedział pełnomocnik rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania.

"Młodych w PiS jest bardzo dużo"

Zapytany, czy ci młodzi ludzie będą przychodzić z partii będących w koalicji z PiS zaprzeczył.

- Młodych z PiS jest bardzo dużo. Ja nie widzę możliwości awansu za dużej grupy osób z Solidarnej Polski i z Porozumienia z tego względu, że ta koalicja opiera się na PiS-ie - powiedział Lipiński.

- Jeżeli my się osłabimy, to osłabimy to, co jest główną siłą naszej formacji - dodał i wyjaśnił, że siłą ta jest "mocna, jedna partia polityczna".

- My oczywiście doceniamy Zjednoczoną Prawicę, ale nasz zamysł, który powstał przy tworzeniu Zjednoczonej Prawicy, żeby po prawej stronie nie powstał żaden podmiot, nie udał się, bo powstała Konfederacja - stwierdził. - To jest słaba formacja - przyznał jednak.

Lipiński przyznał, że nie ma już w Zjednoczonej Prawicy dyskusji na temat obsady stanowiska szefa gabinetu.

- Musiałem jak stary żubr ryknąć w pewnym momencie, ale wszyscy się z tym pogodzili [że premierem będzie Mateusz Morawiecki - red.]. Oczywiście decyzja była kierownictwa naszej partii, a nie moja, ale trochę się do tego mogłem przyczynić - stwierdził wiceprezes PiS.

Nie chciał jednak ujawnić, ile stanowisk będą mieć obaj koalicjanci.

"To PiS jest główną siłą w tej koalicji"

- My mamy jednak dwustu posłów w parlamencie. To my jesteśmy główną siłą polityczną tej koalicji - przypomniał.

Jak stwierdził liczba stanowisk ministerialnych dla Solidarnej Polski i Porozumienia będzie zależeć od proporcji. To zasada proporcji w koalicji będzie decydować o liczbie stanowisk, które PiS może przyznać w rządzie.

Wiceprzewodniczący PiS przed wyborami oczekiwał, że totalna opozycja totalnie przegra.

- Są różne diagnozy tej sytuacji. Wpływ dużej frekwencji, to że nie przebiliśmy się do elektoratu centrowego w dużych miastach. Ja cały czas mówiłem, że my powinniśmy się troszeczkę zatrzymać w tej chęci neutralizowania prawej strony. Może to spowodowało to że te duże miasta nie głosowały na nas w takiej proporcji w jakiej chcielibyśmy żeby głosowały - powiedział Lipiński.



- Przyjęliśmy takie założenie, że dla dobra Polski [ważne - red.] jest, żeby nie powstała narodowa, nacjonalistyczna prawica w Polsce. Dopóki istniało Prawo i Sprawiedliwość, taka prawica nie powstała, ku zadowoleniu wszystkich oceniających scenę polityczną. A teraz powstała i to jest efekt wysokiej frekwencji - dodał. Przyznał jednak, że liczyły się także inne czynniki.

Lipiński: Konfederację wybrali antysystemowcy

- W Polsce jakiś procent wyborców kontestuje scenę polityczną i głosuje tak, żeby popierać ludzi, którzy łamią pewne schematy tej sceny politycznej. Zawsze tak w Polsce było. Konfederacja to są głównie wyborcy antysystemowi - zaznaczył Lipiński.

Przyznał, że choć nie udało się "zneutralizować" PSL, to jednak na wsi PiS wybory wygrało.

Lipiński odniósł się do odrzuconej skargi wyborczej PiS, które domagało przeliczenia głosów w okręgu senackim nr 75.

- Jak ktoś ma jakieś wątpliwości do tego, jak przebiegały wybory, to ma obowiązek zgłosić to Państwowej Komisji Wyborczej - powiedział polityk.

Przyznał jednocześnie, że "nie wie", czy PiS prowadzi rozmowy z senatorami-elektami, którzy mogliby zapewnić PiS przewagę w Senacie.

- Nie wiem nic na ten temat [rozmów z senatorami - red.], ale każdy senator ma wolny mandat. Nie wszystkie ugrupowania polityczne są zaimpregnowane na odsunięcie, na to, że nie są u władzy. Myśmy udowodnili, że w ciągu ośmiu lat byliśmy w stanie utrzymać silną, koherentną formację polityczną, która następnie wygrała wybory. Nie każdy to potrafi - zaznaczył wiceprezes PiS.

Lipiński o wyborach prezydenta: Tusk ma duży potencjał

Zapytany o to, czy jeśli Andrzej Duda przegra wybory prezydenckie, to nastąpi koniec rządów Zjednoczonej Prawicy, odpowiedział, że znacznie utrudni to rządy. - Nie przesadzajmy. Znacznie utrudni to rządzenie, więc mam nadzieję, że pan prezydent wygra kolejne wybory - powiedział.

- Małgorzata Kidawa-Błońska mówi, że wie jak pokonać w wyborach prezydenckich Andrzeja Dudę - przypomniała Dorota Gawryluk.

- Super, jest bardzo mądrą kobietą - z tego wynika, tylko niech to jeszcze udowodni - odpowiedział wiceprezes PiS.

Zapytany o książkę, którą ma wkrótce wydać były premier, dawny lider PO, a ostatnio szef Rady Europejskiej Donald Tusk, a którą zapowiedział na Twitterze hasłem: "Jak mówi obecna władza, uczciwi nie mają się czego bać", Lipiński powiedział: - Żebyśmy my nie napisali książki na temat tego, co myśli i robi opozycja - powiedział, zaznaczając jednocześnie, że to żart.

- Donald Tusk ma duży potencjał. Tu nie ma o czym dyskutować. Pani Kidawa-Błońska, z całym szacunkiem, bo to jest bardzo sympatyczna osoba i ja ją jakoś tam lubię, ale żeby być prezydentem i wygrać wybory prezydenckie, trzeba mieć jednak duże doświadczenie, dużą determinację, odpowiednie otoczenie i tak dalej. Ja nie wiem, czy pani Kidawa-Błońska to ma - powiedział Lipiński.

Zapytany o zapowiadaną operację prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego powiedział, że jeśli zabieg będzie wymagany ze względu na ochronę zdrowia Jarosława Kaczyńskiego, to będzie musiał pójść na operację. Chodzi o problemy z kolanem.

hlk/ Polsat News, polsatnews.pl