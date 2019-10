Kidawa-Błońska chce startować w wyborach prezydenckich. "Jestem gotowa, aby pokonać Dudę"

- Jestem gotowa, aby w wyborach prezydenckich pokonać Andrzeja Dudę i mam pomysł, jak to zrobić; jeśli moja kandydatura zostanie wystawiona, biorę się do tego, żeby te wybory wygrać, kandydat KO będzie znany na początku grudnia - mówiła we wtorek Małgorzata Kidawa-Błońska (PO).