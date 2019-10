Hofman: Konfederacja dojedzie do 10 proc., potem PiS ją schrupie

Prezydent Andrzej Duda ma wytypować marszałka seniora spośród 10 najstarszych wiekiem nowo wybranych posłów. Pierwsza w kolejce jest Iwona Śledzińska-Katarasińska (Koalicja Obywatelska), ale niewykluczone że to ktoś inny poprowadzi pierwsze posiedzenie nowego Sejmu. W pierwszej "dziesiątce" najstarszych posłów jest m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Dorota Gawryluk zapytała Adama Hofmana w "Gościu Wydarzeń" czy - jego zdaniem - prezes PiS mógłby zostać nowym marszałkiem seniorem. - Nie sądzę. Co by to miało być? To nie jest mu do niczego potrzebne. On przechodzi do historii z zupełnie innego powodu, bo zmienił na trwałe polską politykę, bo wymyślił, wykreował trzech prezydentów i kilku premierów, więc do niczego nie jest mu to potrzebne - odpowiedział były rzecznik PiS.

Hofman stwierdził także, że polaryzacja PiS-PO "właśnie się na naszych oczach kończy". - Opozycji jest bardzo dużo - dodał.

"Schetyna to przeczeka"

Jak stwierdził, Platforma "w tej formule pewnie już roli nie odegra". - Być może w jakimś szerszym bloku, np. zjednoczona opozycja - powiedział.

Hofman stwierdził także, że Platforma "nikogo nie reprezentuje". - Ani za bardzo nie reprezentuje klasy średniej, którą miała reprezentować, ani nie poszła na lewo, po współczesną lewicę, nie w starym, tylko nowym stylu, czyli ekologia, ruchy miejskie itd. - dodał.

Jak dodał, słychać głosy w środowisku PO, by Grzegorz Schetyna zrezygnował z bycia liderem partii. - To Grzegorz Schetyna ma wszystkie klucze do przyszłości PO, bo to on ustalał listy wyborcze i to o to były duże zarzuty, że nie znalazł się Zdrojewski, ktoś tam, ale dlaczego się znalazł? To było czyszczenie list z ludzi konkurencji politycznej, ludzi Donalda Tuska czy kogoś, kto mógłby mu (Schetynie - red.) zaszkodzić - dodał.

Według Hofmana, Schetyna "to przeczeka". - To jest wytrawny gracz - ocenił.

ZOBACZ TAKŻE: Starcie w Polsat News. Szefernaker do senator Lewicy: pani kłamie, proszę się z tych słów wycofać

"Rekonstrukcja rządu po wyborach prezydenckich"

Były rzecznik PiS stwierdził także, że dla przyszłości PiS "kolosalne znaczenie" będzie miało to, jak wyglądać będzie kampania prezydencka Andrzeja Dudy.

Jak przypomniał, tuż po ogłoszeniu wyników wyborów parlamentarnych, prezes PiS nie ukrywał niezadowolenia. - Było wszystko, świetna sytuacja budżetowa, kampania wyborcza "wszystkie ręce na pokład" - mówił. Zdaniem Hofmana, podczas kolejnych wyborów, gdy tego wszystkiego zabraknie, o wygraną może być ciężko.

Jak podkreślił, "układanka rządowa to jest układanka, która ma perspektywę do wyborów prezydenckich". - Moim zdaniem po wyborach będzie nowe rozdanie w rządzie - dodał.

Według Hofmana, do czasu wyborów prezydenckich maskowane będą wszelkie frakcje wewnątrz Zjednoczonej Prawicy.

ZOBACZ TAKŻE: Kosiniak-Kamysz rozważa stanowiska dla Kukiza. "Chciałbym, żeby miał bardzo ważną rolę"

"Konfederacja jak LPR"

Pytany o to, kto mógłby być silnym konkurentem dla Andrzeja Dudy, były rzecznik PiS powiedział, że "gdyby to była kobieta popierana przez całą opozycję, to może być ciekawa rozgrywka".

Hofman zauważył także, że PiS będzie miało opozycję także z prawej strony - Konfederację. Według niego, to ugrupowanie urośnie do rozmiarów Ligi Polskich Rodzin za czasów Romana Giertycha. - Dojedzie do 10 proc., potem PiS ją schrupie - ocenił.

zdr/ polsatnews.pl