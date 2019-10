Sanktuarium ostrzega przed Halloween. "Pielęgnujmy u dzieci katolickie wychowanie"

Narodowe Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu (woj. wielkopolskie), zwane też Polskim Nazaretem, zamieściło na swojej stronie internetowej w ogłoszeniach duszpasterskich zaproszenie na ostatnie nabożeństwo różańcowe, które przypada w czwartek 31 października.

Młodzież i dzieci przebiorą się za świętych

Po różańcu o godz. 18:00 - jak wynika z treści ogłoszenia - zaplanowano mszę św. z okazji uroczystości Wszystkich Świętych.

Księża zaapelowali, żeby w czwartek dzieci i młodzież przebrały się za świętych, ponieważ "będziemy wzywać i prosić naszych świętych o wstawiennictwo u Boga oraz obronę i opiekę nad naszym życiem" - poinformowano wiernych.

Jednocześnie kaliska bazylika kolegiacka Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przestrzega przed Halloween, nazywając je "niebezpiecznym festiwalem brzydoty dla ludzkiej duszy".

Moda na "mroczne, okultystyczne święto"

"To mroczne okultystyczne święto" - poinformowano w ogłoszeniu. "Nie należy ulegać modzie Halloween, to szczególny apel dla chrześcijańskich rodziców, by byli czujni. Diabeł nie żartuje. Pielęgnujmy u dzieci katolickie wychowanie" - zaapelowano do wiernych.

Księża przypomnieli wiernym, że mogą wspólnie modlić się podczas mszy świętych 1 listopada w Uroczystość Wszystkich Świętych oraz w sobotę 2 listopada w Dzień Zaduszny, czyli wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.

www.swietyjozef.kalisz.pl Ogłoszenia parafialne sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

hlk/ polsatnews.pl, PAP