Nieoficjalnie: przywódca Państwa Islamskiego zabity w czasie nalotu

"Newsweek" powołuje się na anonimowego urzędnika amerykańskiej administracji, który stwierdził, że operacja została przeprowadzona w Idlibie - północno-zachodniej prowincji Syrii. Akcję wykonały siły specjalne na podstawie danych wywiadowczych.

Wcześniej, prezydent USA zapowiedział wygłoszenie w niedzielę "ważnego oświadczenia". Trump napisał na Twitterze, że "wydarzyło się coś bardzo ważnego", w związku z tym w Waszyngtonie pojawiły się spekulacje, że prezydent chce przekazać informacje dotyczące nieuchwytnego do tej pory przywódcy IS, który od lat jest celem międzynarodowej obławy.

Something very big has just happened!