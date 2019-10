Trump chciał na granicy z Meksykiem budować fosę z wężami lub aligatorami

Wypełniona wodą fosa z aligatorami lub wężami, podłączone do prądu kolce zdolne przebijać ludzkie ciało - takie, według dziennika "The New York Times", pomysły na "mur" na granicy między Meksykiem, a Stanami Zjednoczonymi miał mieć Donald Trump. Ponadto chciał, by migrantom "strzelano w nogi", aby ich spowolnić. Bariera na granicy była jedną z głównych obietnic wyborczych prezydenta USA.