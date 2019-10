Strach przed czarnym sedanem w Poznaniu. Zamaskowany mężczyzna miał oferować dziecku podwózkę

- Chłopiec miał być nagabywany przez tajemniczego mężczyznę. Kierowca czarnego sedana, którego twarz zakryta była chustą, miał zachęcać dziecko, by wsiadło do jego samochodu. Oferował podwiezie do domu, lecz chłopiec zdecydowanie odmówił, odszedł i poinformował rodziców - informuje reporter Polsat News Przemysław Ciupka. Poznańska policja prowadzi w tej sprawie postępowanie.