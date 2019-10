Pociąg śmiertelnie potrącił pracownika kolei. Mężczyzna zmarł mimo reanimacji

- Do zdarzenia doszło ok. godz. 13. Pociąg relacji Warszawa-Wrocław potrącił mężczyznę. Wszystko wskazuje, że doszło do nieszczęśliwego wypadku - poinformował polsatnews.pl podinsp. Marek Słomski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

"Prawdopodobnie szedł zbyt blisko torów"

Ofiara to pracownik firmy wykonującej prace w pobliżu nasypu kolejowego kolejowych.

- Prawdopodobnie mężczyzna szedł zbyt blisko torów - powiedział podisp. Słomski. Potrącony pracownik zmarł, mimo podjętej reanimacji przez wezwany na miejsce zespół pogotowia. Na miejscu była też policja i służby kolejowe.

W tej sprawie wszczęte zostało już dochodzenie, mające na celu wyjaśnienie przyczyn tragedii.

- Odcinek jest nieprzejezdny. Na trasie zorganizowano autobusy zastępcze - poinformował polsatnews.pl pan Mateusz, który poinformował nas o wypadku.

bas/ Polsat News