Zginął, bo wjechał autem prosto pod pociąg. Poważne utrudnienia na kolei

Według wstępnych ustaleń, młody mężczyzna kierujący volkswagenem wjechał pod nadjeżdżający pociąg pośpieszny relacji Przemyśl - Świnoujście przez Wrocław.

Kierowca zginął na miejscu; prawdopodobnie nie zachował wystarczającej ostrożności.

"Urządzenia zabezpieczające były sprawne"

Przejazd kolejowy, na którym doszło do wypadku, nie był strzeżony przez dróżnika, jednak zamontowano na nim specjalne urządzenia zabezpieczające.

- Były one sprawne, świeciły się pulsacyjne czerwone światła oraz działała sygnalizacja dźwiękowa - poinformował nto.pl Mirosław Siemieniec z PKP Polskich Linii Kolejowych.

Polsat News Podczas akcji strażacy musieli wchodzić na tory, dlatego wstrzymano ruch pociągów

Polsat News Na miejscu pracowali m.in. ratownicy medyczni i strażacy. Życia mężczyzny, który wjechał pod pociąg, nie udało się jednak uratować

Na miejscu wypadku lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Specjalna komisja zajmie się wyjaśnianiem przyczyn wypadku.

Utrudnienia dla pasażerów PKP

Pociąg nie mógł kontynuować biegu, gdyż jego lokomotywa została uszkodzona.

- Podstawiono specjalny skład, który dowiózł ich do Opola. Stąd mogli dojechać do Wrocławia, a następnie do Świnoujścia. Po uzyskaniu zgody prokuratora pracę rozpoczęły służby techniczne. Po wymianie uszkodzonej lokomotywy pociąg przejedzie do Opola - zapewnił Siemieniec.

Trasa kolejowa, na której doszło do wypadku, może być zablokowana przez dwie godziny, dlatego pociągi PKP Intercity skierowano drogą okrężną przez Toszek i Strzelce Opolskie.

Kolej w tym regionie notuje również opóźnienia przez zerwaną trakcję między Poznaniem a Wrocławiem.

Tydzień temu doszło do podobnego wypadku w tym samym regionie. Na przejeździe kolejowym w Opolu-Groszowicach samochód wjechał pod jadący pociąg osobowy. Dwie osoby zostały ranne. Przeczytaj więcej na ten temat.

