2-latek spadł do głębokiego na 180 m odwiertu. Jest czwarty dzień pod powierzchnią

Dziecko spadło do opuszczonego odwiertu w piątek, podczas zabawy na podwórku. Początkowo Sujith zatrzymał się na głębokości ok. 10 m. Następnie jednak ześlizgnął się po stromej ścianie i znalazł się na głębokości ok. 30 m. Odwiert ma blisko 180 metrów głębokości.

Ratownicy wysłali w dół kamerę, która zarejestrowała, jak chłopiec oddycha. W poniedziałek przedstawiciele władz pracujący nad akcją ratunkową poinformowali, że chłopiec żyje, ale stracił przytomność. Ratownicy dopompowują tlen w głąb odwiertu.



Premier: moje modlitwy są przy chłopcu

By dostać się do 2-latka, ekipa ratunkowa za pomocą specjalnych maszyn tworzy równoległy odwiert. Akcję utrudniają twarde skały - pierwsza maszyna drążąca uległa uszkodzeniu.

WIDEO: trwa wiercenie równoległego odwiertu

W poniedziałek służby poinformowały, że zakończyły drążenie na głębokość ok. 33 metrów - teraz trwa poszerzanie odwiertu, tak by umożliwić ratownikom dostanie się do chłopca. Według wstępnych informacji akcja ratunkowa może zakończyć się jeszcze w poniedziałek.

"Moje modlitwy są przy młodym i dzielnym Sujithu Wilsonie. Rozmawiałem z głównym ministrem (z Tami Nadu - red.), który zapewnił mnie, że podejmowane są wszelkie próby zapewnienia chłopcu bezpieczeństwa" - napisał na Twitterze premier Indii Narendra Modi.

My prayers are with the young and brave Sujith Wilson. Spoke to CM @EPSTamilNadu regarding the rescue efforts underway to save Sujith. Every effort is being made to ensure that he is safe. @CMOTamilNadu